Оккупанты нанесли удар по Днепру: одну ракету сбила ПВО, вторая разрушила транспортный объект

18 мая, 07:57
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Оккупанты атаковали Днепр ракетами (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Оккупанты атаковали Днепр ракетами (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Утром 18 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, одну ракету сбила ПВО. Ее обломки упали на частный двор, в результате чего была ранена женщина.

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Также были повреждены два дома.

Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракетные удары Город Днепр Война России против Украины ПВО Украины

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