Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова — Терехов 28 августа, 22:27 Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Российские оккупанты 28 августа вечером обстреляли центр Харькова, информации о жертвах нет.



Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах информации пока нет", — сообщил Терехов.



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Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram, что в результате удара частично разрушено трехэтажное здание в Киевском районе города.

"Прилет в центре Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление кафиров, предварительно – попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал Синегубов.

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