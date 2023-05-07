Вероятно, ракетой С-300. Оккупанты ударили по Балаклее, есть раненые 7 мая, 10:49 Последствие одного из вражеских обстрелов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские войска в воскресенье, 7 мая, нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. По предварительной информации, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков", - написал он.

По словам Синегубова, сейчас на месте работают все экстренные службы. По последним данным, пострадали пять гражданских людей.

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