Вероятно, ракетой С-300. Оккупанты ударили по Балаклее, есть раненые

7 мая, 10:49
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Последствие одного из вражеских обстрелов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствие одного из вражеских обстрелов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские войска в воскресенье, 7 мая, нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. По предварительной информации, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков", - написал он.

По словам Синегубова, сейчас на месте работают все экстренные службы. По последним данным, пострадали пять гражданских людей.

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Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин — 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Харьковская область Раненые Ракетные удары Балаклея Олег Синегубов Война России против Украины

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