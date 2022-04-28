Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: трое пострадавших, в том числе ребенок
В результате ракетных ударов пострадали три человека, в том числе ребенок (Фото:Запорожская областная военная администрация)
Утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Пострадали три человека.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
В результате ударов повреждены два дома в частном секторе.
Удар был нанесен авиацией. Оккупанты применили ракеты Х-55 класса «воздух-земля».
Сейчас известно о трех пострадавших, в их числе один ребенок. Информация уточняется.
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