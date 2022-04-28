Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: трое пострадавших, в том числе ребенок

28 апреля, 10:07
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В результате ракетных ударов пострадали три человека, в том числе ребенок (Фото:Запорожская областная военная администрация)

В результате ракетных ударов пострадали три человека, в том числе ребенок (Фото:Запорожская областная военная администрация)

Утром 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Пострадали три человека.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В результате ударов повреждены два дома в частном секторе.

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Удар был нанесен авиацией. Оккупанты применили ракеты Х-55 класса «воздух-земля».

Сейчас известно о трех пострадавших, в их числе один ребенок. Информация уточняется.

https://www.youtube.com/embed/IywQrVa9-u4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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