Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и области: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома 2 апреля, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Ночью российские оккупанты обстреляли Полтавскую область.

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Как сообщил мэр Полтавы Александр Мамай, в городе был нанесен ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов.

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Кроме того, в Кременчуге утром было много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.

«Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем», — отметил Мамай.

Он призвал не публиковать фото с места обстрелов.

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