Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и области: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома

2 апреля, 07:07
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Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Ночью российские оккупанты обстреляли Полтавскую область.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Как сообщил мэр Полтавы Александр Мамай, в городе был нанесен ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов.

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Кроме того, в Кременчуге утром было много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.

«Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем», — отметил Мамай.

Он призвал не публиковать фото с места обстрелов.

https://www.facebook.com/Mamay.O.F/posts/512955166863248
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Полтава Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины

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