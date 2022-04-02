Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и области: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома
Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)
Ночью российские оккупанты обстреляли Полтавскую область.
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Как сообщил мэр Полтавы Александр Мамай, в городе был нанесен ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов.
Кроме того, в Кременчуге утром было много ударов по инфраструктурным объектам и жилым домам.
«Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем», — отметил Мамай.
Он призвал не публиковать фото с места обстрелов.
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