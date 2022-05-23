Ракетные удары оккупантов по Коростеню: власти сообщили подробности

23 мая, 10:05
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Оккупанты нанесли два ракетных удара по Коростеню (Фото:КОРОСТЕНЬ today/facebook.com)

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Коростеню (Фото:КОРОСТЕНЬ today/facebook.com)

Ночью 23 мая российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по городу Коростень Житомирской области.

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Как сообщил в эфире телемарафора глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, взрывы прогремели около двух и около четырех часов ночи.

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«В четыре — прилет в железнодорожную инфраструктуру. В два сработала ПВО, и болванка упала на один из жилых массивов, нет значительных повреждений», — сказал он.

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Российские оккупанты в воскресенье, 22 мая, нанесли ракетный удар по инфраструктуре Житомирской области.

В результате удара по Малину, предварительно, погиб по меньшей мере один человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Житомирская область Ракетные удары Война России против Украины

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