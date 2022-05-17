Оккупанты нанесли ракетные удары по Ахтырке: есть раненые и много разрушений

17 мая, 10:00
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Оккупанты обстреляли Ахтырку в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты обстреляли Ахтырку в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Ахтырке в Сумской области. Минимум пять человек были ранены.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений.

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В результате ракетных ударов загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри.

Удары пришлись по центральной части города и массиву Дачный. Пострадало много частных домов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Ахтырка Война России против Украины

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