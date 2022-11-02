Оккупанты нанесли 47 авиаударов по Украине: Генштаб сообщил подробности
Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из РСЗО.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября, от ударов пострадали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Также оккупационная армия РФ совершала обстрелы:
- на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;
- на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
- на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполевка и Терны;
- на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;
- на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;
- на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.
- на Южнобужском направлении под обстрелы попали районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.