Оккупанты нанесли 47 авиаударов по Украине: Генштаб сообщил подробности 2 ноября, 08:05 Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из РСЗО.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября, от ударов пострадали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

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Также оккупационная армия РФ совершала обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполевка и Терны;

на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;

на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.

на Южнобужском направлении под обстрелы попали районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.