Оккупанты нанесли 47 авиаударов по Украине: Генштаб сообщил подробности

2 ноября, 08:05
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Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали от ударов оккупантов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из РСЗО.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября, от ударов пострадали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

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Также оккупационная армия РФ совершала обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелечья, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполевка и Терны;
  • на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;
  • на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.
  • на Южнобужском направлении под обстрелы попали районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.
https://www.youtube.com/watch?v=3wlHI2VqRNY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиаудар Генштаб РСЗО Ракетные удары Война России против Украины

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