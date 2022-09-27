Оккупанты нанесли четыре удара по Харькову 27 сентября, 21:06 Харьков снова подвергся российским обстрелам (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты вечером во вторник, 27 сентября, нанесли удары по Харькову, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

По данным Терехова, россияне ударили по Холодногорскому району, предварительно, пострадал инфраструктурный объект. В некоторых районах Харькова пропал свет, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. Позже он подтвердил, что в Харькове перебои с электроснабжением, также нарушена связь с линией 103 — медики готовы принимать вызовы по номеру 112.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетеля пишет, что в Харькове прозвучало три взрыва, после чего отключилось электричество.

Ранее 27 сентября Синегубов говорил, что в Харькове трое суток подряд было относительно тихо. В то же время оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харьковской области.

Из-за постоянных обстрелов освобожденных территорий области власти проводят частичную эвакуацию населения.

Защитники Украины освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления на востоке страны.