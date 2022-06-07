Погибли два мирных жителя. Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Николаевской области 7 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Также войска РФ повредили обстрелами около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры в Баштанке (Фото:Миколаївська обласна прокуратура/Telegram)

Войска РФ 7 июня обстреляли город Баштанка в Николаевской области, в результате погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской прокуратуры в Telegram.

«7 июня 2022 года армия РФ нанесли четыре ракетных удара по городу Баштанка. В результате обстрела погибли два гражданских лица и трое — получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Также войска РФ повредили обстрелами около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры в Баштанке.

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