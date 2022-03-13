Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаевской области — фото

13 марта, 17:21
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Сейчас данные о погибших или пострадавших уточняются (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

Сейчас данные о погибших или пострадавших уточняются (Фото:Виталий Ким / Николаевская ОГА via Telegram)

Российские оккупанты совершили авианалет на школу в Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, под завалами оказались люди, находившиеся внутри школы во время авиаудара. Сейчас спасатели расчищают завалы, чтобы их достать.

Пока данные о погибших или пострадавших уточняются.

«Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие приказы», — прокомментировал Ким.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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