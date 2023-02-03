Вблизи границ с Харьковской областью наблюдается скопление войск РФ: глава ОВА назвал направления

3 февраля, 13:12
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Вблизи границ с Харьковской областью наблюдается скопление российских войск (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Вблизи границ с Харьковской областью наблюдается скопление российских войск (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Вблизи границ с Харьковской областью наблюдается скопление российских войск на Купянском, Богодуховском и Белгородском направлениях.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Суспільне.

«Есть оживление в сторону Кременной, по информации Генштаба. Там фактически идет линия фронта. Относительно других территорий области, скопления есть, определенное маневрирование войск и по Богодуховскому направлению, и по Белгородскому. ВСУ на это реагируют и принимают соответствующие решения», — отметил он.

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По словам главы ОВА, увеличение обстрелов связано с тем, чтобы максимально растянуть линию фронта и не дать ВСУ сконцентрировать силы на одном или двух направлениях.

По его информации, не исключена новая попытка наступления и активизации оккупантов на границах с РФ, однако отметил, что когда это произойдет и произойдет ли, неизвестно.

Синегубов подчеркнул, что Харьковская область готова к активным действиям оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=TUnPmaM8mhU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Российские войска Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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