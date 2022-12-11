К военкоматам доставляют насильно. В Луганской области оккупанты наказывают публичными побоями жителей, которые отказываются от мобилизации 11 декабря, 10:28 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В Сорокино Луганской области оккупанты публично избивают мужчин, которые пытаются избежать мобилизации — их силой доставляют в военкоматы.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Telegram.

Кроме этого, в поселке Милово повестки получают все мужчины, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей в семьях.

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Также администрация информирует, что оккупанты рассылают абонентам мобильной сети «Лугаком» SMS-сообщения с предупреждениями об уголовной ответственности, если мобилизованные покинут места несения службы и пункты постоянной дислокации воинских частей. Такие действия объясняются попыткой уменьшить случаи дезертирства в подразделениях войск РФ.

Ранее сообщалось, что в Луганской области участились случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ. Каждый день россияне задерживают около 50 дезертиров.