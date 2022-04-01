«Очень сложная ситуация». Оккупанты накапливают технику в Сумской области — глава ОВА 1 апреля, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты накапливают в области военную технику.

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«Южная часть области освобождена от орков. Были освобождены Тростянецкая, Краснопольска, часть Лебединской общины. Но продолжается накопление войск в Конотопском районе. Частично Сумский район. Начиная от границы с РФ — Белопольская, Буринская, Путивльская, Новослободская общины и далее до Конотопа. Очень сложная ситуация», — сказал Живицкий в эфире телемарафона.

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Глава ОВА уточнил, что в накапливается более 1000 единиц российской техники и в области периодически происходят столкновения с оккупантами.

«Они и дальше ведут себя, как настоящие звери, размещают военную технику между домами, в селах, на улицах, тем самым прикрываясь мирными жителями. Продолжаются обстрелы гражданских автомобилей. Сегодня похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь. Стреляют по домам, когда проходят колонны техники. Есть погибшие и раненые среди гражданских» — рассказал он.

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