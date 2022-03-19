Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы ВСУ путали их с россиянами — Азов 19 марта, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты надевают на мариупольцев белые повязки для того, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

Об этом сообщает в Telegram полк Азов.

«По свидетельству местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских, завязывая им белые повязки — якобы как опознавательный знак гражданского населения» — говорится в сообщении.

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Азов подчеркнул, что таким образом оккупанты прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

Военные призывают население быть осторожними и не поддаваться на провокации врага.

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