Оккупанты надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы ВСУ путали их с россиянами — Азов

19 марта, 15:13
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Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты надевают на мариупольцев белые повязки для того, чтобы украинские защитники путали их с россиянами.

Об этом сообщает в Telegram полк Азов.

«По свидетельству местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских, завязывая им белые повязки — якобы как опознавательный знак гражданского населения» — говорится в сообщении.

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Азов подчеркнул, что таким образом оккупанты прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

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Военные призывают население быть осторожними и не поддаваться на провокации врага.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мариуполь Оккупант Азов Война России против Украины

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