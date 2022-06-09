«Подачки оккупантов». Россияне начали выдавать пенсий в Мариуполе в рублях — советник мэра

9 июня, 17:14
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Деньги оккупанты выдают наличными, которые привезли накануне в бронетранспортере (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Деньги оккупанты выдают наличными, которые привезли накануне в бронетранспортере (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты начали выдавать пенсии в рублях во временно захваченном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрюшенко.

«Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документ на подачки оккупантов», — пишет он в Telegram.

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Он сообщил, что в пересчете на гривну эта пенсия составляет 2,6 тысячи гривен.

«Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но снова — это не спасает от хамства и битвы за выживание», — прокомментировал он видео выдачи пенсий.

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Деньги оккупанты выдают наличными, которые привезли накануне в бронетранспортере, сообщил советник мэра.

«Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько, сколько нужно. Современная история денег России такой же фейк, как и сама Россия», — добавил он.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Пенсии Оккупант

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