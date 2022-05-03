Российские оккупанты пошли на штурм Азовстали: две женщины погибли 3 мая, 14:20 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты начали штурмовать Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты начали штурм завода Азовсталь в Мариуполе. До этого вражеская авиация бомбила комбинат, две женщины погибли.

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Об этом в комментарии Украинской правде заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар (Калина).

По его словам, прямо сейчас оккупанты пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

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«Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали», — сказал Паламар.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь.

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