Оккупанты начали применять против украинских сил химические боеприпасы — ВСУ

27 марта, 21:30
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Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Войска РФ начали сбрасывать на позиции ВСУ химические боеприпасы, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

«Враг применяет химические боеприпасы — сбрасывает с беспилотных летальных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, 23 марта был зафиксирован один «пробный вариант» сброса такой взрывчатки. На следующий день они уже сбросили две взрывчатки, а за вчерашний день — шесть. Дмитрашковский подчеркнул, что такое оружие не является конвенционным.

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«Если попадает в окоп или блиндаж, нужно иметь противогаз или отойти от того места, потому что вызывает и рвоту, и слезы. Но есть боеприпасы просто иприт. Тогда нужны костюмы химической защиты», — сообщил Дмитрашковский.

Спикер отметил, что первый дрон с такой взрывчаткой был сбит месяц назад на Запорожском направлении. Тогда боеприпас в виде гранаты К-51 не разорвался.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Боеприпасы Химическое оружие

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