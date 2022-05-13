Оккупанты пытаются захватить Азовсталь: начали наземную операцию

13 мая, 09:16
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Оккупанты начали наземную операцию по захвату Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Оккупанты начали наземную операцию по захвату Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить Азовсталь в Мариуполе и 13 мая начали наземную операцию.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Анрющенко.

«Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее», — написал он.

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Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

https://www.youtube.com/watch?v=OhuG67jA6WY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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