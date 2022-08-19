Оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях: пытаются усилить наступление на Бахмут — Гайдай 19 августа, 10:17 Оккупанты начали мобилизацию на захваченных летом территориях (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях.

У себя в Telegram он написал, что таким образом захватчики пытаются усилить свое наступление на Бахмут.

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

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«Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут „по делам в Луганск“, но не вернулись до сих пор», — отметил Гайдай.

Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины «действительно начали заканчиваться», принудительную мобилизацию решили проводить по всей Луганской области.

«На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт „ЛНР“, которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел — иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери», — добавил глава ОВА.



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