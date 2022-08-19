Оккупанты начали мобилизацию на захваченных территориях: пытаются усилить наступление на Бахмут — Гайдай

19 августа, 10:17
Оккупанты начали мобилизацию на захваченных летом территориях (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупанты начали мобилизацию на захваченных летом территориях (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты проводят принудительную мобилизацию на захваченных летом территориях.

У себя в Telegram он написал, что таким образом захватчики пытаются усилить свое наступление на Бахмут.

По его словам, оккупировав города и села Луганской области, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет производиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях.

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«Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут „по делам в Луганск“, но не вернулись до сих пор», — отметил Гайдай.

Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины «действительно начали заканчиваться», принудительную мобилизацию решили проводить по всей Луганской области.

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«На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт „ЛНР“, которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел — иди на фронт. А там россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ожидают новых сил в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери», — добавил глава ОВА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мобилизация Луганская область Сергей Гайдай Бахмут Война России против Украины

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