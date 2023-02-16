На фоне огромных потерь. Оккупанты начали массовый сбор крови в Симферополе — Генштаб 16 февраля, 10:15 Оккупанты начали массовый сбор крови в Симферополе из-за своих огромных потерь (Фото:AhmadArdity/pixabay.com)

На фоне огромных потерь в войне против Украины российские захватчики начали массовый сбор крови в оккупированном Симферополе.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля.

«В Симферополе АР Крым местным Центром крови начат массовый сбор крови у гражданских граждан и доставка крови из других станций переливания крови АР Крым», — отметили в Генштабе.

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Также активно проводится пропаганда в заведениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранений российских оккупантов на всех направлениях боевых действий.

Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

По данным украинской разведки, оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV