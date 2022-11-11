Оккупанты начали эвакуировать коллаборантов из Новой Каховки — Центр нацсопротивления

11 ноября, 20:32
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Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Россияне начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки в Херсонской области. Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации центра, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу, 12 ноября, они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.

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Указано, что эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.

По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.

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Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе СнигиревкуБрускинскоеБорозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины Коллаборационизм

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