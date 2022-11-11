Оккупанты начали эвакуировать коллаборантов из Новой Каховки — Центр нацсопротивления 11 ноября, 20:32 Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Россияне начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки в Херсонской области. Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации центра, 11 ноября работникам оккупационной администрации сообщили, что в субботу, 12 ноября, они с семьями будут эвакуированы из города в сторону Арабатской стрелки.



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Указано, что эвакуировать планируют семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для этого оккупанты выделили два автобуса.



По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.



Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.



11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.