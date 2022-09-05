Оккупанты начали бежать из Крыма, сине-желтый флаг и свободная жизнь вернутся на полуостров — Зеленский

5 сентября, 00:25
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Украинские защитники освободят от оккупантов каждый метр нашей земли. Сине-желтый флаг и свободная жизнь вскоре вернутся в Крым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Вооруженные силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги именно для этого (освобождение Крыма – ред.). Эти шаги можно услышать. И все видят — оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них всех», – сказал президент.

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По словам главы государства, Украина вернет свободу Крыма и сделает его одним из самых лучших и комфортных мест в Европе.

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Зеленский также напомнил, что 4 сентября – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла.

«Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, — это защита своего народа и своей страны — Украины», — добавил президент.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Война России против Украины

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