Оккупанты на Запорожском направлении использовали химические боеприпасы — Тарнавский

7 августа, 18:37
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В результате российского обстрела люди не пострадали (Фото:Facebook ОК Юг)

В результате российского обстрела люди не пострадали (Фото:Facebook ОК Юг)

Российские оккупанты на Запорожском направлении в воскресенье, 6 августа, применили химические боеприпасы.

Об этом сообщил командующий группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Враг в нарушение всех Конвенций продолжает использовать химические боеприпасы», — сообщил он.

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Тарнавский уточнил, что за прошедшие сутки в районе населенного пункта Новоданиловка россияне совершили два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество, вероятно, хлорпикрин.

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В результате российского обстрела люди не пострадали.

«Россияне пытаются делать все, чтобы остановить наше движение. Но у них не получится», — добавил Тарнавский.

Ранее СМИ сообщали, что Германия обучает украинских военных защите от ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Химическое оружие

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