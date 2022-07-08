Оккупанты на захваченных территориях назначают вместо коллаборантов россиян — ССО
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты на захваченных территориях Украины отстраняют с должностей коллаборантов и назначают на их места россиян, сообщает Спротив, созданный ССО.
В частности, в Херсонской области главой правительства назначили представителя федеральной службы безопасности россии Сергея Елисеева — коллаборант Владимир Сальдо теперь выполняет только представительские функции, а у его заместителей еще и провели обыски.
В Мелитополе коллаборантов отстранили от должностей в полиции. Теперь там тоже руководят россияне.
По данным Спротив, делегации депутатов Единой России во время визитов в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.
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