«Не видят для себя перспектив». На юге Украины оккупанты деморализованы и хотят сложить оружие — оперативное командование 14 сентября, 15:27 Оккупанты на юге Украины подавлены успешным контрнаступлением ВСУ (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние подразделений оккупационной армии РФ на юге Украины чрезвычайно подорвано.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты находятся в подавленном состоянии из-за успешного контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Они не видят для себя перспектив дальнейшего участия в войне и хотят сложить оружие.

Видео дня

«Они осознают, что если и там уже так мощно пошли, то и здесь у них перспективы очень печальные, потому им остается разве что сложить оружие и перейти в обменный пункт», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что есть «определенные процессы», связанные со сдачей в плен российских военных, но их сейчас не раскрывают.

Гуменюк сказала, что в России отслеживают ситуацию со сдачей в плен своих военных «и очень расстраиваются, понимая, сколько народа их переходит и теряет позиции».

«Нас этот процесс вполне устраивает, мы держим его под эгидой информационной тишины, продолжаем работу», — подчеркнула Гуменюк.

В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.