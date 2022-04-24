Оккупанты на нескольких направлениях потерпели неудачу, но смогли захватить часть Заречного — Генштаб 24 апреля, 19:58 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские военные безуспешно пытались наступать на нескольких направлениях, однако взяли под контроль часть Заречного Луганской области.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Северодонецком направлении российская армия безуспешно пыталась совершить штурм в направлении Лимана и Яцковки, а также продвижение в Рубежном. В то же время оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное и начали продвижение в направлениях Орехово и Нижнего.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Около семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу. Продолжается вывоз из Беларуси в РФ вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа.

На Северском направлении пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Также продолжается перегруппировка подразделений Центрального военного округа в восточные области Украины.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова. Также россияне активизировали наступление в районах населенных пунктов Пашково, Долгенькое и Великая Камышеваха, но не имели успеха и отступили.

На Донецком и Таврическом направлениях Россия наращивает системы управления и ПВО. Также продолжает обстрелы украинских позиций из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, наносит авиаудары.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах, проводили перегруппировку и осуществляли пополнение личным составом и боеприпасами.

На Кураховском направлении противник при поддержке артиллерии предпринял попытку наступления в направлении Новомихайловки и Марьинки, но безуспешно.

На Мариупольском направлении продолжаются обстрелы Азовстали, авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры. Неудачей для россиян завершился штурм в направлении Времовки.

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