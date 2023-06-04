На Харьковщине россияне потеряли треть из 500 новоприбывших зэков — Генштаб

4 июня, 23:12
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Около 100 человек получили ранения или погибли, еще 80 дезертировали (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Около 100 человек получили ранения или погибли, еще 80 дезертировали (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На оккупированной территории Харьковщины из около 500 новоприбывших оккупантов из числа бывших осужденных около 100 человек получили ранения или погибли, еще 80 дезертировали.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе. В частности, установлено, что в одно из подразделений российских оккупационных войск, которое действует на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан РФ в количестве около 500 человек, говорится в сводке Генштаба.

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После удара, нанесенного Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа недавно прибывших подкреплений получили ранения различной тяжести, включая тяжелые и смертельные.

Также около 80 человек совершили самовольный выход со своих позиций.

3 мая Генштаб сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 210 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки.

В России агитируют свое население к прохождению военной службы разными способами, например, подписывать контракты на 3−5 месяцев — таким образом там пытаются пополнить потери в войне против Украины.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Харьковская область Украина Война России против Украины Генштаб ВСУ

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