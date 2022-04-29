На Донбассе оккупанты ведут огонь по всей линии столкновения: мешают перегруппировке украинских войск
Оккупанты мешают перегруппировке украинских войск на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты ведут обстрелы позиций из артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Таким образом агрессоры пытаются помешать перегруппировке украинских войск.
Кроме того, оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь в Мариуполе.
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