На Донбассе оккупанты ведут огонь по всей линии столкновения: мешают перегруппировке украинских войск 29 апреля, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты мешают перегруппировке украинских войск на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты ведут обстрелы позиций из артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Таким образом агрессоры пытаются помешать перегруппировке украинских войск.

Кроме того, оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.