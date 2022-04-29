На Донбассе оккупанты ведут огонь по всей линии столкновения: мешают перегруппировке украинских войск

29 апреля, 07:06
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Оккупанты мешают перегруппировке украинских войск на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты мешают перегруппировке украинских войск на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты ведут обстрелы позиций из артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Таким образом агрессоры пытаются помешать перегруппировке украинских войск.

Кроме того, оккупанты продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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