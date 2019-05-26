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Оккупанты на Донбассе обстреляли жилые дома

Сегодня, 15:57
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Оккупанты на Донбассе обстреляли жилые дома - фото

СЦКК

Во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал

В пятницу, 24 мая, оккупанты обстреляли жилые дома Верхнетроицком Донецкой области.

Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр Операции объединенных сил.

«24 мая с 18.30 до 20.02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое из станкового противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой Авдеевка УС СЦКК зафиксировано по улице Вишневая, что в результате разрыва гранат сгорел дом, еще у одного дома повреждена крыша.

Во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Теги:   Оккупант Донбасс Война на Донбассе ООС СЦКК

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