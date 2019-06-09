Оккупанты на Донбассе 22 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил ранения Сегодня, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Минобороны / flickr Минобороны / flickr

За сутки, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.



Оккупанты стреляли из 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Опытное, Новоселовка вторая, Павлополь, Широкино, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны шесть раз: вблизи населенных пунктов Южное, Майское, Станица Луганская, Крымское, Хутор Вольный.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза у Павлополя и Новолуганского.