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Оккупанты на Донбассе 21 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен

Сегодня, 07:21
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Оккупанты на Донбассе 21 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен - фото

Минобороны flickr

За сутки, 15 июня, вооруженные формирования РФ 21 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Верхнеторецкое, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции ВСУ были обстреляны восемь раз в районе Станицы Луганской, Новолуганского, Крымского, Зайцева, Майского.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза в районе Водяного и Крымского.

За текущие сутки один военнослужащий получил ранения.

Теги:   ООС Донбасс Война на Донбассе

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