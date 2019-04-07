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Оккупанты на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло

Сегодня, 08:01
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Оккупанты на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинских военных, двое погибло - фото

ВСУ/flickr

Боевики семь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие

За сутки, 6 апреля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, семь раз применив запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Павлополь, Пески, Авдеевка, Старогнатовка, Широкино, Опытное, Чермалык, Красногоровка, Зайцево, Золотое-4, хутор Свободный.

По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были убиты, один - ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

Подразделение, которое подверглось огню противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе

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