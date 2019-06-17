Оккупанты на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет Вчера, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Минобороны / flickr Минобороны / flickr

С начала суток, 17 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Враг стрелял из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Широкино, Саханка, Лебединский, Талаковка, Пищевик, Верхнешироковское, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Южный, Новотошковское, Крымское, Попасная, Шумы.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

