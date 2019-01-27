Оккупанты на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных 27 января, 07:39 880 Цей матеріал також доступний українською

В течение минувших суток, 26 января, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Оккупанты вели обстрелы по позициям украинских военных из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Широкино, Невельское, Новоселовка Вторая, Крымское, Екатериновка, Старый Айдар, Луганское.

По данным разведки, 26 января, четыре оккупанта были убиты и двое ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.