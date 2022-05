Пишут послания на бомбах. Оккупанты мстят Азову за победу Украины на Евровидени — фото 15 мая, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты мстят защитникам Мариуполя за победу Украины на Евровидении (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Отправляя бомбы на защитников Мариуполя, российские военные ставят на них дату финала Евровидения-2022 с надписями: Kalusha, как вы и просили!, Help Mariupol, help Azovstal.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии», — написал Андрющенко.

Видео дня

Фото: Андрющенко Time via Telegram

Фото: Андрющенко Time via Telegram

14 мая в итальянском городе Турин прошел гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2022. Представители Украины – группа Kalush Orchestra, завершив свое выступление обратились к миру с такими словами: «Please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal. Right now! (Пожалуйста, помогите Украине, Мариуполю. Помогите Азовстали. Прямо сейчас!)»

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.



Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.