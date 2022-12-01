Херсон попал под мощные обстрелы РФ: в городе полностью пропал свет 1 декабря, 09:10 Херсон ежедневно подвергается обстрелам армии РФ (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего в городе пропало электричество.



Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками», — написал он.

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Янушевич добавил, что Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

