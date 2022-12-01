Херсон попал под мощные обстрелы РФ: в городе полностью пропал свет

1 декабря, 09:10
Поделиться:
Херсон ежедневно подвергается обстрелам армии РФ (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсон ежедневно подвергается обстрелам армии РФ (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего в городе пропало электричество.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
Российские оккупанты казнили семерых жителей села под Херсоном — NYT

Янушевич добавил, что Херсоноблэнерго уже работает над устранением проблемы.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=xulgSNZ8CUs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Обстрел Херсон Отключения света Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X