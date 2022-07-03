Оккупанты могут установить контроль над Луганской областью в ближайшие дни — ISW 3 июля, 06:13 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Отведение украинских войск в Сиверск Донецкой области позволит ВСУ снизить риск быстрого окружения российскими войсками. Оккупанты могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



По мнению аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

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«Скорее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Сиверске, а затем вернутся в Славянск и Бахмут. Отведение украинских войск в Сиверск позволит украинским силам снизить риск немедленного оцепления, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут», — говорится в сообщении.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

«Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров», — отмечают аналитики.

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