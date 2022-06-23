Обстановка на юге Украины: Генштаб не исключает, что оккупанты могут пойти на штурм

23 июня, 08:07
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Генштаб не исключает, что оккупанты могут пойти на штурм для выхода на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

Генштаб не исключает, что оккупанты могут пойти на штурм для выхода на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении контрнаступления Вооруженных сил Украины в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Генштаб.

Также армия РФ осуществляет инженерное оборудование позиций.

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На Николаевском направлении оккупационные войска РФ развернули в определенных районах артиллерийские подразделения.

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«В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка — Посад-Покровское и Александровка — Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области», — отметили в Генштабе.

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На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций.

https://www.youtube.com/embed/fOHUiQsdZ48

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр (суммарный залп — до 40 ракет).

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Бои в Херсонской области

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