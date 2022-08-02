В ОК Юг не исключают, что оккупанты могут пойти на прорыв на южном направлении 2 августа, 10:01 В ОК Юг рассказали о ситуации на южном направлении (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупационные войска пытаются обстреливать украинские тыловые территории. Продолжается контрбатарейная борьба.



Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Время от времени вражеская авиация наносит удар по позициям, которые мы уже освободили территории и закрепляем позиции. Они пытаются давить и на наш личный состав следующим образом. Мы наносим ответные удары. То, что мы держим под огневым контролем определенные направления оккупированной территории, очень нервничает. Дистанционно, на больших расстояниях они пытаются бить по тем территориям, которые глубоко тыловые для нас», — отметила она.

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По словам Гуменюк, на юге сейчас наблюдается определенный маневр русских сил.

«Однозначно сказать, зачем это делается — неправильное дело. Мы понимаем, что могут быть разные провокации, может быть накопление сил для удержания обороны, а также не исключаем, что они могут совершить определенный прорыв — об этом свидетельствует и то, что накануне три вражеских группы пытались разведать направление, которое они избрали себе как приоритетное, чтобы сместить нас с наших позиций», — добавила она.

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