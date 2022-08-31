«Пешком и очень быстро». В ОК Юг рассказали, как оккупанты могут пользоваться мостами в Херсонской области

31 августа, 12:02
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Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные силы для транспортировки техники не могут использовать мосты в Херсонской области.

Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, оккупанты могут передвигаться по мостам «разве что пешком, очень быстро, так, чтобы не успеть провалиться».

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По ее словам, украинские военные продолжают результативную работу по уничтожению логистики российских оккупантов.

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Гуменюк отметила, что эта работа достаточно результативна.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/qw-4L_7G2og
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Мост Война России против Украины

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