«Пешком и очень быстро». В ОК Юг рассказали, как оккупанты могут пользоваться мостами в Херсонской области 31 августа, 12:02 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные силы для транспортировки техники не могут использовать мосты в Херсонской области.



Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, оккупанты могут передвигаться по мостам «разве что пешком, очень быстро, так, чтобы не успеть провалиться».

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По ее словам, украинские военные продолжают результативную работу по уничтожению логистики российских оккупантов.

Гуменюк отметила, что эта работа достаточно результативна.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.



Инфографика: НВ

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