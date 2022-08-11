Россия может перенести «референдумы» в Украине и формирует добровольческий батальон еще в одной области — ISW

11 августа, 06:03
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Еще в одной области России, Орловской, формируется так называемый добровольческий батальон. Особенно Кремль озабочен взрывами на аэродроме Саки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на аэродром в Крыму началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных боев в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

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Институт утверждает, что «российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий».

Ключевые выводы ISW:

Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего перенесут дату референдумов об аннексии оккупированных территорий Украины. Из-за аннексии трудно будет добиться переговоров и Кремль показывает, что принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.

В последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.

Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.

Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях Донецка.

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Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова.

Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.

Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины

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