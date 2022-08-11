Россия может перенести «референдумы» в Украине и формирует добровольческий батальон еще в одной области — ISW
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Еще в одной области России, Орловской, формируется так называемый добровольческий батальон. Особенно Кремль озабочен взрывами на аэродроме Саки.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на аэродром в Крыму началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных боев в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.
Институт утверждает, что «российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий».
Ключевые выводы ISW:
Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего перенесут дату референдумов об аннексии оккупированных территорий Украины. Из-за аннексии трудно будет добиться переговоров и Кремль показывает, что принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
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Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.
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