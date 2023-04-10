В РВА предупредили об угрозе ударов по Днепропетровской области 10 апреля, 01:55 В области объявлена воздушная тревога (Фото:Министерство обороны)

В ночь с 9 на 10 апреля возможен артиллерийский удар со стороны российских оккупантов по Днепропетровской области.

Об этом заявил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.



Чиновник призывает население оставаться в безопасных местах и сообщает об объявленной в Никопольском районе воздушной тревоге.

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При звуке сирен жители должны немедленно искать укрытие и оставаться там до получения информации об отбое тревоге.