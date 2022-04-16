Российские оккупанты отправляют на войну против Украины подростков из ОРДЛО от 16 лет: среди них уже есть погибшие 16 апреля, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Россияне отправляют на войну против Украины подростков с ОРДЛО (Фото:Людмила Денисова)

Среди мобилизованных российскими марионеточными группировками «Л/ДНР» несовершеннолетних, участвовавших в так называемых «патриотических клубах» и мобилизованных на войну России против Украины, есть погибшие.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, оккупационные власти «ЛДНР» проводит мобилизацию детей, участвовавших в так называемых «патриотических клубах», в ряды незаконных вооруженных формирований. По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет.

Видео дня

Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба Наследники победы Территориального штаба Комсомольского ОО Военно-патриотического движения Молодая гвардия-Юнармия, сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что пропаганда и проведение военных учений по отношению к детям проводится ОРДЛО уже не один год. С 2017 года марионеточные псевдореспублики учат «выпускников», готовых брать в руки оружие.

Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей с временно оккупированных территорий, отметила Денисова, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.

В резолюции Совета безопасности ООН №2427 (2018) отмечается, что к детям, которые были завербованы к нарушению применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться как к жертвам нарушений международного права, и настойчиво призывает государства-члены соблюдать примененные обязательства согласно Конвенции о правах ребенка.

«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине», - написала Денисова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.