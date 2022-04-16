Российские оккупанты отправляют на войну против Украины подростков из ОРДЛО от 16 лет: среди них уже есть погибшие

16 апреля, 18:41
Цей матеріал також доступний українською
Россияне отправляют на войну против Украины подростков с ОРДЛО (Фото:Людмила Денисова)

Россияне отправляют на войну против Украины подростков с ОРДЛО (Фото:Людмила Денисова)

Поддержи НВ

Среди мобилизованных российскими марионеточными группировками «Л/ДНР» несовершеннолетних, участвовавших в так называемых «патриотических клубах» и мобилизованных на войну России против Украины, есть погибшие.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также:

Бронетехника российских войск вблизи неподконтрольного Украине Докучаевска, Донецкая область, 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Могилизация», а не мобилизация. Казанский рассказал о пленных военных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

По ее словам, оккупационные власти «ЛДНР» проводит мобилизацию детей, участвовавших в так называемых «патриотических клубах», в ряды незаконных вооруженных формирований. По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет.

Видео дня

Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба Наследники победы Территориального штаба Комсомольского ОО Военно-патриотического движения Молодая гвардия-Юнармия, сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что пропаганда и проведение военных учений по отношению к детям проводится ОРДЛО уже не один год. С 2017 года марионеточные псевдореспублики учат «выпускников», готовых брать в руки оружие.

Читайте также:
В «Л/ДНР» продолжается принудительная мобилизация: РФ поставила задачу привлечь 60−70 тысяч человек
Читайте также:

Маасикас подчеркнул, что Россия будет привлечена к ответственности за ее преступления. (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra) «Цинично и ужасающе». Россия нарушает международное право похищая и «усыновляя» украинских детей — Маасикас

Пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей с временно оккупированных территорий, отметила Денисова, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.

В резолюции Совета безопасности ООН №2427 (2018) отмечается, что к детям, которые были завербованы к нарушению применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться как к жертвам нарушений международного права, и настойчиво призывает государства-члены соблюдать примененные обязательства согласно Конвенции о правах ребенка.

«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине», - написала Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/522481019233175
Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия ДНР ЛНР Мобилизация Права человека Омбудсмен Война на Донбассе Принудительная мобилизация ЛДНР ОРДЛО Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X