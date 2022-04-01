Оккупанты минируют местность и объекты инфраструктуры во время отвода своих войск

1 апреля, 14:10
Цей матеріал також доступний українською
Во время отвода войск оккупанты занимаются минированием (Фото:Генштаб)

Во время отвода войск оккупанты занимаются минированием (Фото:Генштаб)

На Полесском направлении российские оккупанты не проводили наступательных действий, а при отводе своих подразделений занимались минированием.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты минировали местность и объекты инфраструктуры, а также применяют артиллерию.

Видео дня

Также российские агрессоры направляют основные усилия на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минирование Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X