Оккупанты минируют местность и объекты инфраструктуры во время отвода своих войск 1 апреля, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Во время отвода войск оккупанты занимаются минированием (Фото:Генштаб)

На Полесском направлении российские оккупанты не проводили наступательных действий, а при отводе своих подразделений занимались минированием.

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Об этом сообщает Генштаб.

Оккупанты минировали местность и объекты инфраструктуры, а также применяют артиллерию.

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Также российские агрессоры направляют основные усилия на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.

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