Оккупанты минируют местность и объекты инфраструктуры во время отвода своих войск
Во время отвода войск оккупанты занимаются минированием (Фото:Генштаб)
На Полесском направлении российские оккупанты не проводили наступательных действий, а при отводе своих подразделений занимались минированием.
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Об этом сообщает Генштаб.
Оккупанты минировали местность и объекты инфраструктуры, а также применяют артиллерию.
Также российские агрессоры направляют основные усилия на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.
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