На Харьковском направлении оккупанты дистанционно минируют местность — Генштаб

18 августа, 07:08
Оккупанты минируют местность на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты минируют местность на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что армия РФ вела огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

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На Слобожанском направлении армия РФ продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

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На Славянском направлении из артиллерии были обстреляны районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка — без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

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На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Минирование Война России против Украины

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