Оккупанты дистанционно минируют местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное — Генштаб 7 июня, 07:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.

На Славянском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

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Обстреливают украинские позиции в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляют воздушную разведку с применением БПЛА.

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