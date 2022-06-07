Оккупанты дистанционно минируют местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное — Генштаб

7 июня, 07:25
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Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.

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На Славянском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

Видео дня

Обстреливают украинские позиции в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляют воздушную разведку с применением БПЛА.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Минирование Война России против Украины

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