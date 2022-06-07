Оккупанты дистанционно минируют местность в направлении наступления ВСУ на Рубежное — Генштаб
Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.
На Славянском направлении захватчики сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.
Обстреливают украинские позиции в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляют воздушную разведку с применением БПЛА.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.