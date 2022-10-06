Оккупанты минируют инфраструктуру в Энергодаре — Генштаб 6 октября, 07:22 По данным Генштаба, оккупанты минируют инфраструктуру в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают минировать объекты инфраструктуры в захваченном Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 6 октября.

«Продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар», — говорится в сообщении.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Инфографика: НВ