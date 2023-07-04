Оккупанты минируют дороги и засеянные поля под Мелитополем — ЦНС 4 июля, 05:09 Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Россияне продолжают минировать оккупированные территории на юге Украины. В Мелитопольском районе Запорожской области враг устанавливает мины на грунтовых дорогах и засеянных полях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что на временно оккупированных территориях юга Украины, в частности в Мелитопольском районе, российско-оккупационные войска с помощью специальной военной техники продолжают устанавливать минные ограждения прямо на засеянных полях, а иногда и просто на грунтовых дорогах.

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«По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минирующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, неоднократно был зафиксирован в полях под Мелитополем», — сообщают в ЦНС.

В ЦНС отметили, что соответствующие действия оккупантов ставят под угрозу жизни гражданских лиц.