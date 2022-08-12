Оккупанты безуспешно наступали в Донецкой области, возле Песок продолжаются бои — Генштаб 12 августа, 08:01 Генштаб рассказал о тяжелых боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донбассе российские оккупанты пошли в наступление сразу на нескольких направлениях. Некоторые успешно отразили ВСУ, в некоторых районах продолжаются бои.

В утренней сводке Генштаб сообщает, что на Краматорском направлении оккупационные войска РФ вели наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имели и отошли. Также обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского.

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На Бахмутском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Вражеская авиация действовала возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка — Зайцево оккупанты частично имели успех.

Армия РФ вела наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имела и отошла. После проведения перегруппировки возобновила наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песок. Авиация РФ нанесла удары возле Марьинки и Водяного.

Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Железнодорожное. Вражеская авиация нанесла удары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

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